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Россиянам напомнили о последствиях при нарушении правил пользования самокатами

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Директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман предупредила, что доступные для проката модели электросамокатов не предназначены для катания вдвоём, а нарушение этого правила повышает риск травматизма.

«Это не вопрос экономии или романтики — а здоровья и безопасности пользователя и окружающих. Поэтому и операторы, КоАП предусматривают штрафы за езду вдвоём, которые в будущем станут ещё выше», — объяснила она в разговоре с РИАМО.

По её словам, у подавляющего числа электросамокатов подвеска рассчитана на вес около 100 кг. Если на самокат встанут два человека, он не будет обеспечивать нужную для поездки амортизацию и даже может выйти из строя. Перегрузка также вызывает перегорание двигателя и деформацию рамы.

Самокаты являются имуществом компании-владельца, и, если они повреждаются или утеряны, пользователю придётся заплатить штраф, подчеркнула Эрдман.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге с 15 сентября установили запрет на катание на самокатах.

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