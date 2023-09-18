Россиянам напомнили о последствиях при нарушении правил пользования самокатами
«Это не вопрос экономии или романтики — а здоровья и безопасности пользователя и окружающих. Поэтому и операторы, КоАП предусматривают штрафы за езду вдвоём, которые в будущем станут ещё выше», — объяснила она в разговоре с РИАМО.
По её словам, у подавляющего числа электросамокатов подвеска рассчитана на вес около 100 кг. Если на самокат встанут два человека, он не будет обеспечивать нужную для поездки амортизацию и даже может выйти из строя. Перегрузка также вызывает перегорание двигателя и деформацию рамы.
Самокаты являются имуществом компании-владельца, и, если они повреждаются или утеряны, пользователю придётся заплатить штраф, подчеркнула Эрдман.
Ранее сообщалось, что на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге с 15 сентября установили запрет на катание на самокатах.