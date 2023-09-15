На Дворцовой набережной в Петербурге установлен запрет на катание на самокатах
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.
На Дворцовой набережной установили соответствующий запрещающий знак.
«Запрет будет распространяться на территории от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда», — говорится в сообщении ведомства.
Также был установлен штраф за нарушение ПДД в размере 500 рублей.
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