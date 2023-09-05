Узнать больше

Автоюрист Кузьмина рассказала об изменении порядка установки дорожных камер

Короткая ссылка
Автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала об изменении порядка установки дорожных камер с осени 2024 года.

В беседе с Тульской службой новостей Кузьмина рассказала, что местные власти и владельцы дорог должны будут привести все камеры и дорожные знаки в порядок, установленный нормами закона.

«Изменения коснутся автоматических камер, как на автомобильных дорогах, так и улицах... Если камера предназначена для фиксации нарушения — на неё распространяются установленные законом правила», — пояснила эксперт.

Так, у каждой камеры должны быть сертификат и действующее свидетельство о метрологической проверке. В случае, если данной документации нет, штраф можно обжаловать.

Также, по словам эксперта, на сайте ГИБДД должен находиться список адресов, где установлены камеры, предоставленный местными властями.

Ранее юрист, автоэксперт Дмитрий Славнов посоветовал убирать с лобового стекла мешающие обзору предметы, в частности планшеты, телефоны, мягкие игрушки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить