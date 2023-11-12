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На ж/д участке в Рязанской области открыли движение поездов после схода вагонов

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На железнодорожном участке Рыбное — Блокпост в Рязанской области, где произошёл накануне сход 19 вагонов, открыли движение, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
На ж/д участке в Рязанской области открыли движение поездов после схода вагонов
  • Gettyimages.ru
  • © Laser1987

Указывается, что в 15:34 мск по перегону проехал первый грузовой поезд.

Более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда были задействованы в проведении работ.

Специалисты убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 м новой рельсошпальной решётки, смонтировали 300 м контактной подвески и поменяли опору контактной сети.

11 ноября в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.

В регионе организовали доследственную проверку инцидента.

Как сообщил источник RT, на месте был слышен громкий взрыв.

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