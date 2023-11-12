На ж/д участке в Рязанской области открыли движение поездов после схода вагонов
- Gettyimages.ru
- © Laser1987
Указывается, что в 15:34 мск по перегону проехал первый грузовой поезд.
Более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда были задействованы в проведении работ.
Специалисты убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 м новой рельсошпальной решётки, смонтировали 300 м контактной подвески и поменяли опору контактной сети.
11 ноября в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.
В регионе организовали доследственную проверку инцидента.
Как сообщил источник RT, на месте был слышен громкий взрыв.