На ОГЭ по математике в 2024 году можно будет использовать калькулятор

Школьники смогут использовать непрограммируемый калькулятор для выполнения заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году. Об этом свидетельствует демоверсия экзамена, опубликованная на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В документе «Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2024 года по математике» говорится, что при выполнении работы можно воспользоваться как справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, так и линейкой и непрограммируемым калькулятором.

Как отмечает «Большая перемена», в спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможность использовать калькулятор не предусмотрена.

Ранее профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева рассказала о пользе внедрения искусственного интеллекта в процесс ЕГЭ.