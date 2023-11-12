На ОГЭ по математике в 2024 году можно будет использовать калькулятор
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В документе «Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2024 года по математике» говорится, что при выполнении работы можно воспользоваться как справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, так и линейкой и непрограммируемым калькулятором.
Как отмечает «Большая перемена», в спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможность использовать калькулятор не предусмотрена.
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