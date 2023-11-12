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Россияне тратят большую часть зарплаты на продукты и аренду жилья

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Согласно новому исследованию, 47% россиян тратят большую часть зарплаты на покупку продуктов, ещё 34% назвали аренду жилья и/или ипотеку.
Россияне тратят большую часть зарплаты на продукты и аренду жилья
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/James Hardy

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков службы исследований hh.ru.

Также выяснилось, что 33% направляют существенную часть зарплаты на выплату кредитов (не ипотечных), 30% — на коммунальные расходы, 15% — на детей, 11% — на транспорт и/или автомобиль, 8% — на лечение и лекарства.

В число самых крупных статей расходов также попали досуг и отдых (7%), одежда и обувь (6%), образование (5%), уход за собой (4%).

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