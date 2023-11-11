RT: в Рязани объявлен план «Перехват» после схода 19 вагонов грузового поезда
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«В Рязани объявлен план «Перехват» после схода с рельсов вагонов грузового поезда», — сказали RT.
Ранее стало известно, что в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.
Позже в Рязанской области организовали доследственную проверку схода вагонов.
Источник RT сообщил, что слышал громкий взрыв в районе железной дороги в Рязанской области, где сошли с рельсов вагоны.