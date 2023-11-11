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RT: в Рязани объявлен план «Перехват» после схода 19 вагонов грузового поезда

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В Рязани объявлен план «Перехват» после схода 19 вагонов грузового поезда, сообщил источник RT.
RT: в Рязани объявлен план «Перехват» после схода 19 вагонов грузового поезда
  • Gettyimages.ru
  • © Valerii Evlakhov

«В Рязани объявлен план «Перехват» после схода с рельсов вагонов грузового поезда», — сказали RT.

Ранее стало известно, что в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.

Позже в Рязанской области организовали доследственную проверку схода вагонов.

Источник RT сообщил, что слышал громкий взрыв в районе железной дороги в Рязанской области, где сошли с рельсов вагоны.

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