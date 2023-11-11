Юрист Астаева: в 2024 году россиянам выгоднее брать отпуск в июле и октябре

Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала, что в 2024 году российским гражданам выгоднее всего будет брать отпуск в июле и октябре.

Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Как объяснила эксперт, средний дневной заработок для отплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользование отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяцев при делении начисленной зарплаты на 12 и на 29,3, что является среднемесячным числом календарных дней.

Из этого следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем больше будет сумма отпускных, добавила Астаева.

Поэтому юрист рекомендовала брать отпуск в те месяцы, в которых не предусмотрены дополнительные выходные и праздничные дни.

«Если обратиться к производственному календарю на 2024 год, наблюдается самое меньшее количество рабочих дней в январе — 17, больше будем работать в июле и октябре — по 23 рабочих дня. Соответственно, с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск на июль или на октябрь», — заключила она.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, собираются ли россияне зимой в отпуск и где планируют его провести.