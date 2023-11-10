Минсельхоз России ждёт стабилизации цен на продукцию птицеводства
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Отмечается, что в текущем году был зафиксирован рост цен на продукцию птицеводства.
«С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объёмов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка», — приводит РИА Новости сообщение.
В министерстве рассчитывают, что принимаемые меры помогут стабилизировать цены.
Ранее сообщалось, что объёмы добычи рыбы и удачная лососёвая путина в России создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру.