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Минсельхоз России ждёт стабилизации цен на продукцию птицеводства

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Основные производители яиц и мяса птицы в России увеличат поставки на внутренний рынок, ожидается стабилизация цен, сообщает Минсельхоз.
Минсельхоз России ждёт стабилизации цен на продукцию птицеводства
  • Gettyimages.ru
  • © Irina Tiumentseva

Отмечается, что в текущем году был зафиксирован рост цен на продукцию птицеводства.

«С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объёмов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка», — приводит РИА Новости сообщение.

В министерстве рассчитывают, что принимаемые меры помогут стабилизировать цены.

Ранее сообщалось, что объёмы добычи рыбы и удачная лососёвая путина в России создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру.

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