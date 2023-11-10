В РСТ рассказали, где россияне провели ноябрьские праздники

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, где отдыхали россияне в ноябрьские праздники.

Об этом сообщает НСН.

«Если рассматривать внутренние направления, то ноябрьские праздничные дни в большей степени способствовали путешествиям россиян в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи, Нижний Новгород, традиционно города Золотого кольца, Калининград, Псков», — сказал Уманский.

Из направлений оздоровительного характера — Абхазия, курорты Краснодарского края, Кавминводы.

Также он отметил, что в этот период средняя стоимость туров возросла на 10—15%

«В топ зарубежных направлений у российских туристов вошли ОАЭ, Турция, Таиланд, Египет, Шри-Ланка с возможностями пляжного отдыха, а также Белоруссия и Узбекистан с экскурсионно-познавательным туризмом», — заявил эксперт.

Кроме того, Уманский добавил, что россияне стали активно открывать для себя направления ближнего зарубежья, в частности Узбекистан, Таджикистан, Киргизию.

Ранее сообщалось, что в России на треть возрос интерес к приключенческому туризму.