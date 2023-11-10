RT в Telegram
Подпишись

В России на треть возрос интерес к приключенческому туризму

Короткая ссылка
Эксперты выяснили, что популярность приключенческого туризма в России за год выросла на 30% в количестве поездок за период с июня по сентябрь этого года.
В России на треть возрос интерес к приключенческому туризму
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Всемирная туристская организация определяет приключенческий туризм как вид активного туризма с посещением природных достопримечательностей, нетипичных удалённых территорий, погружение в новую культурную среду, пишет газета «Известия».

Сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии (РСТ) на основе Big Data МТС изучили популярность приключенческого туризма в России в пик сезона. Выяснилось, что динамика примерно в пять раз превышает динамику общего турпотока по стране.

В сегменте приключенческого туризма каждый десятый путешественник оказался из Москвы. При этом такой вид путешествий приобретает всё большую популярность у жителей регионов: жители Ростова в этот период совершили таких поездок на 56% больше, жители Забайкальского края — на 52%, Челябинской области — на 50%.

Самыми популярными направлениями стали Республика Алтай, Дагестан, Карелия, Карачаево-Черкесия и Иркутская область.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области разрабатывают новый туристический маршрут к юбилею А. Пушкина «По следам Пугачёвского бунта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить