Врач Кондрахин заявил, что боль в спине может быть признаком разных заболеваний

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что боль в спине может быть симптомом разных заболеваний, которые нельзя определить самостоятельно.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что это неспецифический симптом, но его игнорирование может привести к тому, что болезнь станет прогрессировать. Как считает Кондрахин, лучше своевременно обратиться к терапевту.

«Это могут быть и нехарактерные боли, например, из-за язвенной болезни желудка, холецистита и панкреатита. Эти заболевания иногда вызывают просто невыносимую боль в спине», — добавил врач.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской центральной горбольницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.