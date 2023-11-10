RT в Telegram
Подпишись

Врач Кондрахин заявил, что боль в спине может быть признаком разных заболеваний

Короткая ссылка
Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что боль в спине может быть симптомом разных заболеваний, которые нельзя определить самостоятельно.
Врач Кондрахин заявил, что боль в спине может быть признаком разных заболеваний
  • Gettyimages.ru
  • © AndreyPopov

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что это неспецифический симптом, но его игнорирование может привести к тому, что болезнь станет прогрессировать. Как считает Кондрахин, лучше своевременно обратиться к терапевту.

«Это могут быть и нехарактерные боли, например, из-за язвенной болезни желудка, холецистита и панкреатита. Эти заболевания иногда вызывают просто невыносимую боль в спине», — добавил врач.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской центральной горбольницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить