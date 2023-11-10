Глава Тинькофф Банка Близнюк заявил о дефиците кадров в IT-сфере в России
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«Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь оферов (предложений о сотрудничестве. — RT), причём с повышением. Просто жуткий дефицит кадров», — приводит РБК его слова.
Близнюк подчеркнул, что это приводит к росту издержек и ухудшению качества кадров.
Ранее HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина рассказала RT, что системных аналитиков и архитекторов систем сегодня можно назвать наиболее высокооплачиваемыми профессионалами, занятыми на рынке информационных технологий.