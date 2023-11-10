Медика ВСУ приговорили к 30 годам колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам колонии фельдшера ВСУ, участвовавшего в расстреле шестерых мирных жителей Мариуполя.

Об этом сообщили в СК.

«Он признан виновным в применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов, а также в покушении и убийстве двух и более лиц, совершенном группой по мотивам политической и идеологической ненависти», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники УФСБ России по ДНР задержали двух российских граждан, которые были причастны к корректировке огня ВСУ по гражданской инфраструктуре Донецка.