RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Дрозденко поздравил правоохранителей с Днём полиции

Короткая ссылка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днём полиции, который отмечается 10 ноября.
Губернатор Дрозденко поздравил правоохранителей с Днём полиции
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В этот день хотел бы адресовать уважаемым ветеранам милиции и полиции, а также всем, кто сегодня служит в рядах органов внутренних дел, слова благодарности за смелость, выдержку и верность своему долгу», — цитирует обращение губернатора Выборг ТВ.

Также, со своей стороны, поздравили правоохранителей губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель законодательного собрания региона Александр Артёмов. Об этом пишет gorod55.

В тексте обращения отмечено, что сотрудники полиции выбрали опасную профессию.

Авторы поздравления поблагодарили сотрудников полиции за службу и пожелали им благополучия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Министерства внутренних дел России в пятницу, 10 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить