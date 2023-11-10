Губернатор Дрозденко поздравил правоохранителей с Днём полиции

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днём полиции, который отмечается 10 ноября.

«В этот день хотел бы адресовать уважаемым ветеранам милиции и полиции, а также всем, кто сегодня служит в рядах органов внутренних дел, слова благодарности за смелость, выдержку и верность своему долгу», — цитирует обращение губернатора Выборг ТВ.

Также, со своей стороны, поздравили правоохранителей губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель законодательного собрания региона Александр Артёмов. Об этом пишет gorod55.

В тексте обращения отмечено, что сотрудники полиции выбрали опасную профессию.

Авторы поздравления поблагодарили сотрудников полиции за службу и пожелали им благополучия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Министерства внутренних дел России в пятницу, 10 ноября.