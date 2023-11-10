В Челябинске расследуют дело об обмане пенсионеров в двух медклиниках
- РИА Новости
«Уголовное дело возбуждено главным следственным управлением полицейского главка. Опрашиваются потерпевшие. Есть основания полагать, что их будет большое количество», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По имеющимся данным, в клиниках пациентам предлагали пройти диагностику, в ходе которой им ставили серьёзные диагнозы, после чего предлагали дорогостоящее лечение в кредит.
Ранее сообщалось, что Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил заведующего — врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов (морга) ГБУЗ «БСМЭ» Виктора Василенко к условному сроку за платные услуги.