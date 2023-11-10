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В Челябинске расследуют дело об обмане пенсионеров в двух медклиниках

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Правоохранительные органы Челябинска проверяют деятельность медицинских центров «Южный Урал» и «Моя клиника» в связи с подозрениями в мошеннической деятельности в отношении пенсионеров.
В Челябинске расследуют дело об обмане пенсионеров в двух медклиниках
  • РИА Новости

«Уголовное дело возбуждено главным следственным управлением полицейского главка. Опрашиваются потерпевшие. Есть основания полагать, что их будет большое количество», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По имеющимся данным, в клиниках пациентам предлагали пройти диагностику, в ходе которой им ставили серьёзные диагнозы, после чего предлагали дорогостоящее лечение в кредит.

Ранее сообщалось, что Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил заведующего — врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов (морга) ГБУЗ «БСМЭ» Виктора Василенко к условному сроку за платные услуги.

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