В Санкт-Петербурге суд вынес приговор заведующему моргом за платные услуги

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил заведующего — врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов (морга) ГБУЗ «БСМЭ» Виктора Василенко к условному сроку за платные услуги.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Суд назначил Василенко наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он как минимум со 2 сентября 2019-го по 26 января 2022-го организовал у себя в отделе незаконную практику внеочередного проведения вскрытий трупов, а также выдачу свидетельств о смерти, в результате чего систематически получал от граждан, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, денежные средства за предоставление услуги, которая должна предоставляться населению бесплатно.

Всего за данный срок он необоснованно заключил 24 058 договоров, которые проходили как «оказание платной медицинской услуги», в результате чего обратил в доход СПб ГБУЗ «БСМЭ» более 166 млн рублей, из которых получил более 3 млн рублей.

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