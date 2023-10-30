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Суд вынес приговор участникам дела о строительстве космодрома Восточный

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 5 годам колонии двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.
Суд вынес приговор участникам дела о строительстве космодрома Восточный
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы... назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали в суде.

В ноябре 2021 года сообщалось, что фигуранты дела о растрате 404 млн рублей в ходе строительства космодрома Восточный приговорены к срокам от четырёх до пяти с половиной лет лишения свободы. 

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