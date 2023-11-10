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Губернатор Курганской области Шумков поздравил жителей с Днём полиции

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей с Днём сотрудников органов внутренних дел России, который отмечается 10 ноября.
Губернатор Курганской области Шумков поздравил жителей с Днём полиции
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт регионального правительства.

«Вы посвятили свою жизнь службе на благо государства и наших земляков, взяли на себя большую ответственность за правопорядок и соблюдение законности в регионе», — сказано в тексте.

Шумков также отметил, что достижения подразделений регионального управления МВД свидетельствуют о высоком уровне профессионализма правоохранителей.

В октябре губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей с 85-летием образования региона. День Приморья официально отмечается 20 октября.

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