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Власти Приморья поздравили жителей с 85-летием образования края

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей с 85-летием образования региона. День Приморья официально отмечается 20 октября.
Власти Приморья поздравили жителей с 85-летием образования края
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В своём поздравлении глава края отметил, что Приморье является одним из самых развитых субъектов Дальнего Востока и крупнейшим логистическим хабом России.

По словам Кожемяко, в регионе активно строится жильё, ремонтируются дворы и общественные территории.

«Я горжусь тем, что родился, живу и работаю в Приморье среди таких замечательных людей», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что делегация из Кирова передала госкорпорации «Роскосмос» флаг «650 Киров», приуроченный к юбилею города.

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