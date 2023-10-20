Власти Приморья поздравили жителей с 85-летием образования края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей с 85-летием образования региона. День Приморья официально отмечается 20 октября.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В своём поздравлении глава края отметил, что Приморье является одним из самых развитых субъектов Дальнего Востока и крупнейшим логистическим хабом России.

По словам Кожемяко, в регионе активно строится жильё, ремонтируются дворы и общественные территории.

«Я горжусь тем, что родился, живу и работаю в Приморье среди таких замечательных людей», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что делегация из Кирова передала госкорпорации «Роскосмос» флаг «650 Киров», приуроченный к юбилею города.