Флаг Кирова вручили «Роскосмосу» для передачи на МКС к 650-летию города
Об этом пишет istochnik.online.
Флаг отправят на Международную космическую станцию, прокомментировал первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
Отправка флага на МКС станет символическим событием к 650-летию города.
По словам Курдюмова, с борта МКС жителей города поздравят с юбилеем.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что 27 сентября зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили представителей туротрасли и путешественников со Всемирным днём туризма.