Флаг Кирова вручили «Роскосмосу» для передачи на МКС к 650-летию города

Делегация из Кирова передала госкорпорации «Роскосмос» флаг «650 Киров», приуроченный к юбилею города. Передача флага состоялась 1 октября в Москве.

Об этом пишет istochnik.online.

Флаг отправят на Международную космическую станцию, прокомментировал первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Отправка флага на МКС станет символическим событием к 650-летию города.

По словам Курдюмова, с борта МКС жителей города поздравят с юбилеем.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что 27 сентября зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили представителей туротрасли и путешественников со Всемирным днём туризма.