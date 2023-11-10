Губернатор сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области 36 снарядов
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«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов», — написал Гладков в Telegram.
Отмечается, что в населённых пунктах Журавлёвка и Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с беспилотников.
Гладков подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.
3 ноября стало известно, что три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.