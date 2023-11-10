RT в Telegram
Подпишись

Губернатор сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области 36 снарядов

Короткая ссылка
Украинские войска за сутки выпустили по территории Белгородской области 36 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области 36 снарядов
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов», — написал Гладков в Telegram.

Отмечается, что в населённых пунктах Журавлёвка и Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с беспилотников. 

Гладков подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

3 ноября стало известно, что три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить