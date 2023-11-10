Губернатор сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области 36 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по территории Белгородской области 36 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов», — написал Гладков в Telegram.

Отмечается, что в населённых пунктах Журавлёвка и Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с беспилотников.

Гладков подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

3 ноября стало известно, что три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.