Гладков: три человека получили ранения при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам губернатора, один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия.
«По предварительной информации, есть трое пострадавших. У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали. Ещё одному пострадавшему помощь оказали на месте.
В ночь на 3 ноября над территорией Белгородской области силами ПВО также был уничтожен украинский БПЛА.