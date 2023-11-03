Гладков: три человека получили ранения при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

По словам губернатора, один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия.

«По предварительной информации, есть трое пострадавших. У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали. Ещё одному пострадавшему помощь оказали на месте.

В ночь на 3 ноября над территорией Белгородской области силами ПВО также был уничтожен украинский БПЛА.