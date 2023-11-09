Экс-сотрудник ГИБДД, продавший данные о Дугиной, получил четыре года колонии

В Москве суд приговорил к четырём годам колонии бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который продал данные о журналистке Дарье Дугиной, убитой в 2022 году.

«Суд приговорил Рыбина к четырём годам колонии общего режима, а также лишил звания майор», — сказали РИА Новости в суде.

Второй фигурант Даниил Чоудхури приговорён к одному году колонии. Его взяли под стражу в зале суда.

В конце сентября Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных Дарьи Дугиной, которые использовались для организации её убийства.

Как сообщала Генпрократура, Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД, решил передать сведения за денежное вознаграждение. В мае 2022 года он, используя служебный компьютер, получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их Чоудхури за 3350 рублей. Последний отправил информацию неустановленным лицам.

Убийство Дугиной было совершено 20 августа 2022 года.

Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.