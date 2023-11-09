Прокурор запросил двум соучастникам убийства Дарьи Дугиной сроки до шести лет

Прокурор запросил двум соучастникам убийства журналистки Дарьи Дугиной шесть и два года колонии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Нагатинский суд Москвы.

Отмечается, что речь идёт о бывшем сотруднике МВД Иване Рыбине и Данииле Чоудхури, которые обвиняются в незаконном сборе личных данных Дугиной.

Рыбину запросили шесть лет колонии, Чоудхури — два года.

Ранее Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных Дарьи Дугиной, которые использовались для организации её убийства.

Убийство Дугиной было совершено 20 августа 2022 года.

Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.