RT в Telegram
Подпишись

Прокурор запросил двум соучастникам убийства Дарьи Дугиной сроки до шести лет

Короткая ссылка
Прокурор запросил двум соучастникам убийства журналистки Дарьи Дугиной шесть и два года колонии.
Прокурор запросил двум соучастникам убийства Дарьи Дугиной сроки до шести лет
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Нагатинский суд Москвы.

Отмечается, что речь идёт о бывшем сотруднике МВД Иване Рыбине и Данииле Чоудхури, которые обвиняются в незаконном сборе личных данных Дугиной.

Рыбину запросили шесть лет колонии, Чоудхури — два года.

Ранее Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных Дарьи Дугиной, которые использовались для организации её убийства.

Убийство Дугиной было совершено 20 августа 2022 года.

Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить