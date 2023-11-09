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Сенатор Гибатдинов предложил уменьшить рабочую неделю в России до 39 часов

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Российский сенатор Айрат Гибатдинов внёс в Госдуму законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на один час перед выходным или перед праздником.
Сенатор Гибатдинов предложил уменьшить рабочую неделю в России до 39 часов
  • Gettyimages.ru

Как поясняет сенатор, условия труда современного наёмного рабочего «чрезвычайно усилили давление на его психическое и моральное состояние».

«Многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объёмы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников работать в условиях постоянных переработок, которые не оплачиваются», — пишет Гибатдинов в записке, прилагаемой к проекту.

По его мнению, снижение продолжительности рабочей недели позволит снизить чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население и предоставит возможность дополнительно создать новые рабочие места.

В октябре RT сообщил, что, согласно опросу аналитиков, 31% россиян желают сократить количество рабочих часов в неделю.

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