Сенатор Гибатдинов предложил уменьшить рабочую неделю в России до 39 часов
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Как поясняет сенатор, условия труда современного наёмного рабочего «чрезвычайно усилили давление на его психическое и моральное состояние».
«Многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объёмы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников работать в условиях постоянных переработок, которые не оплачиваются», — пишет Гибатдинов в записке, прилагаемой к проекту.
По его мнению, снижение продолжительности рабочей недели позволит снизить чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население и предоставит возможность дополнительно создать новые рабочие места.
В октябре RT сообщил, что, согласно опросу аналитиков, 31% россиян желают сократить количество рабочих часов в неделю.