RT в Telegram
Подпишись

Волынец поддержала решение частных клиник Крыма отказаться от проведения абортов

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT заявление главы Минздрава Крыма Константина Скорупского о том, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.
Волынец поддержала решение частных клиник Крыма отказаться от проведения абортов
  • РИА Новости

«Татарстан стал первым регионом в России, где частные клиники добровольно отказались от проведения абортов по моей инициативе и при поддержке главы республики Рустама Минниханова. Это однозначно увеличит рождаемость», — отметила собеседница RT.

Кроме того, Волынец подчеркнула, что частные клиники не способны проконтролировать следующие пять моментов.

«В них не всегда проводится доабортное консультирование, частная клиника не предоставляет достоверную отчётность, отсутствие недели тишины, которая позволяет женщине одуматься, пересмотреть своё решение, также частные клиники невольно рекламируют свои услуги, потому что это законы бизнеса, тем самым они пропагандируют аборт как норму. Шаговая доступность», — заключила она.

Ранее Скорупский заявил, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить