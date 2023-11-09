Волынец поддержала решение частных клиник Крыма отказаться от проведения абортов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT заявление главы Минздрава Крыма Константина Скорупского о том, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.

«Татарстан стал первым регионом в России, где частные клиники добровольно отказались от проведения абортов по моей инициативе и при поддержке главы республики Рустама Минниханова. Это однозначно увеличит рождаемость», — отметила собеседница RT.

Кроме того, Волынец подчеркнула, что частные клиники не способны проконтролировать следующие пять моментов.

«В них не всегда проводится доабортное консультирование, частная клиника не предоставляет достоверную отчётность, отсутствие недели тишины, которая позволяет женщине одуматься, пересмотреть своё решение, также частные клиники невольно рекламируют свои услуги, потому что это законы бизнеса, тем самым они пропагандируют аборт как норму. Шаговая доступность», — заключила она.

Ранее Скорупский заявил, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.