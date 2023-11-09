Обновлённый рейтинг онкологических стационаров представили в Москве
Обновлённый рейтинг размещён на сайте Департамента здравоохранения Москвы, информирует НСН.
Благодаря открытым данным пациент знает, какая помощь и в какой период ему будет оказана, прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, подход к составлению рейтинга с учётом мнения пациентов демонстрирует прозрачность всех медицинских служб и стимулирует стационары улучшать показатели на фоне достижений своих коллег.
Ранее Анастасия Ракова сообщила, что для столичных пациентов с онкологией провели уже более 125 тыс. телемедицинских консультаций.