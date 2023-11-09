Обновлённый рейтинг онкологических стационаров представили в Москве

В Москве обновили рейтинг якорных онкологических стационаров. Его составили на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь этого года.

Обновлённый рейтинг размещён на сайте Департамента здравоохранения Москвы, информирует НСН.

Благодаря открытым данным пациент знает, какая помощь и в какой период ему будет оказана, прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, подход к составлению рейтинга с учётом мнения пациентов демонстрирует прозрачность всех медицинских служб и стимулирует стационары улучшать показатели на фоне достижений своих коллег.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что для столичных пациентов с онкологией провели уже более 125 тыс. телемедицинских консультаций.