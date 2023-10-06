В Москве для онкобольных провели более 125 тысяч телемедицинских консультаций
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Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Врачи могут дистанционно продлить рецепт на лекарственные препараты, сообщить об итогах онкоконсилиума, а также о результатах гистологических исследований.
«Кроме этого, благодаря сервису появилась возможность дистанционно информировать пациента, который не присутствовал на онкоконсилиуме, о принятом коллегиальном врачебном решении. Это необходимо, например, для направления на госпитализацию или лучевую терапию», — уточнила Ракова.
Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства России, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы профессор Евгений Странадко в беседе с НСН заявил, что рак не является наследственным заболеванием, но могут быть предрасположенности.