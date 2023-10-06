В Москве для онкобольных провели более 125 тысяч телемедицинских консультаций

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для столичных пациентов с онкологией провели уже более 125 тыс. телемедицинских консультаций.

Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Врачи могут дистанционно продлить рецепт на лекарственные препараты, сообщить об итогах онкоконсилиума, а также о результатах гистологических исследований.

«Кроме этого, благодаря сервису появилась возможность дистанционно информировать пациента, который не присутствовал на онкоконсилиуме, о принятом коллегиальном врачебном решении. Это необходимо, например, для направления на госпитализацию или лучевую терапию», — уточнила Ракова.

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства России, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы профессор Евгений Странадко в беседе с НСН заявил, что рак не является наследственным заболеванием, но могут быть предрасположенности.