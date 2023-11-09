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Депутат ГД Бессараб: нужно изучать все предложения о поддержке многодетных семей

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об освобождении от уплаты НДФЛ многодетных семей.
Депутат ГД Бессараб: нужно изучать все предложения о поддержке многодетных семей
  • РИА Новости

Парламентарий отметила, что нужно рассматривать любые предложения, которые нацелены на поддержку семей с детьми.

«Тем более многодетных семей и тех бабушек и дедушек, которые являются опекунами и воспитателями для младшего поколения. Поэтому, думаю, что такие предложения безусловно необходимо рассматривать и рассчитывать, сколько это будет стоить для бюджета», — считает Бессараб.

По её словам, данный вопрос можно будет решить с помощью дополнительных законопроектов, так как в ближайшее время во втором чтении будут рассмотрены федеральный бюджет и бюджет социального фонда.

«К сожалению, сегодня мы уже рассматриваем поправки ко второму чтению. То есть, если сегодня дополнительного что-то вносить, уже просто не хватить времени», — пояснила собеседница RT.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи.

Она также призвала подумать над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.

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