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Госдума приняла в первом чтении проект о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения

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Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий введение налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.
Госдума приняла в первом чтении проект о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вычеты будут предоставляться в сумме уплаченных пенсионных взносов по договорам, которые предусматривают выплату негосударственной пенсии при достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, которые были заключены с негосударственным пенсионным фондом; средств, внесённых на индивидуальный инвестиционный счёт, открытый с 1 января 2024 года; доходов по операциям на таком счете.

Согласно законопроекту, налоговые вычеты в сумме уплаченных взносов будут предоставляться в пределах 400 тыс. рублей в год.

Ранее председатель комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что депутаты Госдумы планируют разработать и принять федеральные законы, согласно которым зарегистрированные в статусе самозанятых россияне смогут сами участвовать в формировании своих пенсионных накоплений.

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