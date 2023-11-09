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Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи.
Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи
  • Gettyimages.ru

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — приводит РИА Новости её заявление в ходе парламентских слушаний.

Она также призвала подумать над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.

7 ноября Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий введение налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.

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