В ХМАО экстренно прооперировали новорождённого с гипоксией

Хирурги сургутского Центра охраны материнства и детства провели успешную операцию новорождённому ребёнку из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ), жизни которого угрожала длительная гипоксия (кислородное голодание).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Депздрава Югры.

На контрольном рентгеновском снимке органов груди и брюшной полости ребёнка врачи выявили свободный газ.

«После краткой предоперационной подготовки в экстренном порядке детские хирурги выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка», — уточнили в ведомстве.

На данный момент ребёнок проходит реабилитацию в Центре, его жизнь вне опасности.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае шестилетняя девочка была госпитализирована после того, как проглотила 180 бусин. Врачи удалили инородные предметы.