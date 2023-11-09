В ХМАО экстренно прооперировали новорождённого с гипоксией
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Депздрава Югры.
На контрольном рентгеновском снимке органов груди и брюшной полости ребёнка врачи выявили свободный газ.
«После краткой предоперационной подготовки в экстренном порядке детские хирурги выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка», — уточнили в ведомстве.
На данный момент ребёнок проходит реабилитацию в Центре, его жизнь вне опасности.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае шестилетняя девочка была госпитализирована после того, как проглотила 180 бусин. Врачи удалили инородные предметы.