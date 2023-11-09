RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО экстренно прооперировали новорождённого с гипоксией

Короткая ссылка
Хирурги сургутского Центра охраны материнства и детства провели успешную операцию новорождённому ребёнку из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ), жизни которого угрожала длительная гипоксия (кислородное голодание).
В ХМАО экстренно прооперировали новорождённого с гипоксией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Депздрава Югры.

На контрольном рентгеновском снимке органов груди и брюшной полости ребёнка врачи выявили свободный газ.

«После краткой предоперационной подготовки в экстренном порядке детские хирурги выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка», — уточнили в ведомстве.

На данный момент ребёнок проходит реабилитацию в Центре, его жизнь вне опасности.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае шестилетняя девочка была госпитализирована после того, как проглотила 180 бусин. Врачи удалили инородные предметы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить