Председатель ФФОМС Баланин: цифровой полис запросили более 50 млн россиян

Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России.

Подход позволяет «обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом», отметил он в беседе с сайтом kp.ru.

Так, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян, отметил Баланин.

Ещё одно важное направление цифровизации системы ОМС — создание и развитие сервисов информационного сопровождения граждан.

Такие сервисы направлены на повышение уровня информированности лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, уточнил председатель ФФОМС. Это позволит снизить риски обострений заболеваний и повысить качество медпомощи, заключил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.