RT в Telegram
Подпишись

Председатель ФФОМС Баланин: цифровой полис запросили более 50 млн россиян

Короткая ссылка
Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России.
Председатель ФФОМС Баланин: цифровой полис запросили более 50 млн россиян
  • РИА Новости

Подход позволяет «обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом», отметил он в беседе с сайтом kp.ru.

Так, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян, отметил Баланин.

Ещё одно важное направление цифровизации системы ОМС — создание и развитие сервисов информационного сопровождения граждан.

Такие сервисы направлены на повышение уровня информированности лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, уточнил председатель ФФОМС. Это позволит снизить риски обострений заболеваний и повысить качество медпомощи, заключил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить