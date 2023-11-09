В школе Екатеринбурга проверят информацию о переодевании учащихся на морозе
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на мэрию города.
В городском Департаменте образования сообщили, что мест в раздевалке достаточно: обучающиеся раздеваются в специально отведённом для этого месте, а фойе оборудовано банкетками.
«Вход и выход детей осуществляется организованно и в сопровождении классного руководителя. Данная ситуация взята под контроль. Дежурные педагоги и дежурный администратор усилили контроль за выходом детей из здания», — отметили в городской администрации.
Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке.