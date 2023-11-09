Специалист Мушта: не стоит учить наизусть готовые тексты для итогового сочинения

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, как выпускникам подготовиться к итоговому сочинению и на что обратить внимание в первую очередь.

Точно не стоит учить готовые сочинения из интернета — одиннадцатиклассник в этом случае только подведёт сам себя, поделился Мушта в беседе с газетой «Известия».

«В интернете предлагается набор стандартных сочинений, которые обобщают большинство тем, в то время как на самом экзамене тема может быть сформулирована иначе. Воспроизвести в памяти сочинение на схожую тему может быть проблематично: такие работы, как правило, получаются косноязычными, а аргументация в них слабая», — объяснил эксперт.

По мнению специалиста, читать готовые сочинения необходимо для того, чтобы оценить их структуру и обратить внимание на то, какие литературные примеры приводились другими школьниками.

Но самое главное, по мнению специалиста, это планомерная и заблаговременная подготовка к сочинению.

«Для качественной подготовки важно тренироваться в написании работы. Чем чаще школьник будет писать подобные сочинения, тем лучше у него будет получаться. Также не стоит сильно переживать из-за итогового сочинения, поскольку в большинстве своём одиннадцатиклассники пишут работу хорошо», — отметил Мушта.

Тем более даже если ученик получил «незачёт», то у него есть возможность переписать работу, заключил эксперт.

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