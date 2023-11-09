В Новосибирской области мужчину посадили на цепь за отказ стать предпринимателем

В Новосибирской области злоумышленник посадил на цепь собутыльника за то, что тот отказался оформиться как индивидуальный предприниматель.

«По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый, находясь в арендуемом им доме в р. п. Маслянино, распивал спиртные напитки совместно с потерпевшим, в ходе чего предложил последнему оформить его как индивидуального предпринимателя. От данного предложения потерпевший отказался, что разозлило обвиняемого», — сообщает региональная прокуратура.

Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего потерпевший захотел покинуть дом, но обвиняемый сначала избил его, а потом и вовсе достал металлическую цепь, «край которой пристегнул к ноге потерпевшего». После этого он вынудил закованного в цепь спуститься в погреб, где пристегнул второй край к лестнице, а потом отправился дальше пить алкоголь.

«Спустя некоторое время, обвиняемый открыл крышку погреба, отстегнул цепь и вывел потерпевшего наружу, отвёл в другую комнату, где отобрал у него мобильный телефон и пристегнул край цепи к батарее, чтобы потерпевший не смог уйти. Дождавшись, когда обвиняемый уснул, потерпевший освободил себя от цепи и убежал», — сказали в ведомстве.

Позднее обвиняемый проснулся и увидел, что его пленник сбежал и решил пойти в ломбард, чтобы сдать похищенный телефон.

По факту происшествия были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы»), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России («Кража»).

Ранее сообщалось, что в Крыму было завершено расследование уголовного дела, возбуждённого против четырёх студентов из Севастополя по факту похищения человека и вымогательства денег.