В Крыму четверо студентов предстанут перед судом за похищение и вымогательство

В Крыму завершено расследование уголовного дела, возбуждённого против четверых студентов из Севастополя по факту похищения человека и вымогательства денег.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК Крыма.

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что в ночь на 13 марта текущего года молодые люди в возрасте 19—22 лет назначили встречу знакомому, который якобы задолжал им деньги. Подельники потребовали передать им 500 тыс. рублей.

Также они насильно посадили жертву в автомобиль, избили и под угрозами заставили написать расписку об имеющейся задолженности. Мужчине удалось отправить своей жене сообщение с геолокацией, после чего он был оперативно освобождён сотрудниками полиции.

В рамках уголовного дела был проведён комплекс следственных действий, а также свыше 15 экспертиз, подтверждающих причастность молодых людей к преступлению.

В настоящее время материалы дела направлены прокурору с целью изучения и последующей передачи в суд.

Ранее сообщалось, что в Кургане завершили следствие по уголовному делу по факту мошенничества, жертвами которого стали пенсионеры. Двое мужчин представлялись силовиками и вымогали у пожилых людей деньги якобы за решение проблем их родственников из-за ДТП.