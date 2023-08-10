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В Кургане завершили следствие по делу о вымогательстве денег у пенсионеров

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В Кургане завершили следствие по уголовному делу по факту мошенничества, жертвами которого стали пенсионеры. Двое мужчин представлялись силовиками и вымогали у пожилых людей деньги якобы за решение проблем их родственников из-за ДТП.
В Кургане завершили следствие по делу о вымогательстве денег у пенсионеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей южных регионов России 1999 и 2000 годов рождения, обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере в составе организованной группы лиц)», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны и помещены в СИЗО.

Материалы дела готовят для передачи в суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих подозреваемых в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

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