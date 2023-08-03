В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих подозреваемых в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, злоумышленники размещали на сервисе бесплатных объявлений информацию о продаже морских транспортных контейнеров. Покупатели были уверены, что имеют дело с представителями юрлица, поэтому перечисляли полную предоплату.

«В настоящее время задокументировано пять эпизодов мошенничества, три из которых совершены в отношении частных лиц и два — в отношении организаций. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обысков изъяты компьютерная техника, средства связи, 68 банковских карт, деньги.

Возбуждены уголовные дела, их соединили в одно производство.

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