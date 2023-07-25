Киберэксперт Мясоедов назвал обещание высокой доходности признаком финансовой пирамиды

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов перечислил явные признаки финансовой пирамиды.

Финансовые пирамиды не являются рабочим инструментом, всегда наступает момент их краха, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

«Любые финансовые пирамиды — это в любом случае преступные мошеннические схемы», — констатировал Мясоедов.

Он также назвал признаки финансовой пирамиды. Первый и самый главный — завышенная процентная ставка, доходящая до 20—25%, в сочетании с утверждением об отсутствии рисков.

Второй признак — так называемые прокси-прокладки, через которые пользователям предлагают перевести деньги. Должна насторожить ситуация, при которой нет возможности нормально перевести средства и открыть инвестиционный счёт.

Третий признак — чересчур назойливый маркетинг, заключил эксперт.

Ранее замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль за короткое время.