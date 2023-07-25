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Киберэксперт Мясоедов назвал обещание высокой доходности признаком финансовой пирамиды

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Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов перечислил явные признаки финансовой пирамиды.
Киберэксперт Мясоедов назвал обещание высокой доходности признаком финансовой пирамиды
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  • © fizkes

Финансовые пирамиды не являются рабочим инструментом, всегда наступает момент их краха, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

«Любые финансовые пирамиды — это в любом случае преступные мошеннические схемы», — констатировал Мясоедов.

Он также назвал признаки финансовой пирамиды. Первый и самый главный — завышенная процентная ставка, доходящая до 20—25%, в сочетании с утверждением об отсутствии рисков.

Второй признак — так называемые прокси-прокладки, через которые пользователям предлагают перевести деньги. Должна насторожить ситуация, при которой нет возможности нормально перевести средства и открыть инвестиционный счёт.

Третий признак — чересчур назойливый маркетинг, заключил эксперт.

Ранее замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль за короткое время.

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