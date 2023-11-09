Проход в метро по биометрии планируется внедрять в 2024 году в шести городах

Технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году планируется начать внедрять в шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства России в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах», — сказал он.

По словам Поволоцого, дорожные карты, разработанные для запуска сервиса, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге.

Ранее в Москве согласовали проект планировки финального участка Троицкой линии метро.

Также в Екатеринбурге рассказали о проекте наземного метро.