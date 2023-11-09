Проход в метро по биометрии планируется внедрять в 2024 году в шести городах
Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.
«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства России в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах», — сказал он.
По словам Поволоцого, дорожные карты, разработанные для запуска сервиса, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге.
Ранее в Москве согласовали проект планировки финального участка Троицкой линии метро.
Также в Екатеринбурге рассказали о проекте наземного метро.