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В Москве согласовали проект планировки финального участка Троицкой линии метро

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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что в столице утверждён проект финального участка Троицкой линии метро.
В Москве согласовали проект планировки финального участка Троицкой линии метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Отмечено, что будет построено две станции — «Ватутинки» и «Троицк». Вблизи станций живут примерно 300 тыс. человек.

«Открытие Троицкой линии значительно снизит нагрузку в часы пик на южных участках соседних линий метрополитена, которыми сейчас вынуждено пользоваться население ТиНАО. Проект принесёт пользу жителям районов Северного Бутово, Ясенево и Тёплый Стан», — сказала Княжевская.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене вновь запустили «Дальневосточный экспресс». Он курсирует на Арбатско-Покровской линии.

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