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В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»

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В Московском метрополитене вновь запустили «Дальневосточный экспресс». Он курсирует на Арбатско-Покровской линии.
В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В вагонах пассажиры смогут узнать о проектах развития Дальнего Востока и самых экзотических туристических местах. Уникальный состав мы запускаем в метро уже в шестой раз с 2017 года, он будет курсировать в течение шести месяцев», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В этот раз у «Дальневосточного экспресса» есть специальный детский вагон.

Первый и последний вагоны посвящены жизни, учёбе и работе на Дальнем Востоке. Также есть вагон, рассказывающий о событийном туризме.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили карты «Тройка» с фотографиями дикой природы.

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