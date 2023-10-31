В Москве выпустили карты «Тройка» с фотографиями дикой природы
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом сообщает НСН.
Лимитированный тираж транспортных карт выпущен столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды совместно с Департаментом транспорта города Москвы. Серия приурочена к Международному фестивалю дикой природы «Золотая Черепаха», который проходит в столице с 28 октября по 10 декабря 2023 года.
На новых проездных билетах размещены три фотографии — гигантский осьминог Дофлейна, два юных корсака и малая выпь.
Приобрести эти карты могут все желающие в интернет-магазине, кассах и стойках московского метро с 31 октября.
Ранее сообщалось, что у станции «Медведково» Московского метрополитена завершили первый этап благоустройства.