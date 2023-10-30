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У станции «Медведково» завершили первый этап благоустройства

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У станции метро «Медведково» Московского метрополитена завершили первый этап благоустройства, заявил заммэра Пётр Бирюков.
У станции «Медведково» завершили первый этап благоустройства

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

«Главная задача этого проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности станции и расположенных рядом с ней остановок наземного общественного транспорта. В этом году провели первый этап, в рамках которого обновили улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома 12а до дома 17 корпус 1», — отметил Бирюков.

По его словам, специалисты заменили покрытие тротуаров. Общая площадь пешеходной зоны превышает теперь 23,5 тыс. кв. м.

Также отремонтирована лестница, соединяющая улицу Широкую и Заревый проезд.

Второй этап благоустройства запланирован на 2024 год.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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