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В Екатеринбурге рассказали о проекте наземного метро

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о перспективах проекта городского наземного метро.
В Екатеринбурге рассказали о проекте наземного метро
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

Об этом сообщает URA.RU.

«Это объединение усилий и бюджетов всех уровней, включая инвестиционную программу РЖД. (Замгендиректора РЖД) Иван Колесников за этим проектом следит, я с ним встречался буквально на прошлой неделе в Москве. Будем сейчас смотреть, что появится в инвестиционной программе РЖД. Что касается практической плоскости этого сегмента, на неё будем выходить в следующем году», — заявил Орлов.

Как отметил глава Екатеринбурга, работа по проекту наземного метро длительная, но уже сделаны серьёзные подвижки.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене вновь запустили «Дальневосточный экспресс». Он курсирует на Арбатско-Покровской линии.

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