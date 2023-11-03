В Екатеринбурге рассказали о проекте наземного метро
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Об этом сообщает URA.RU.
«Это объединение усилий и бюджетов всех уровней, включая инвестиционную программу РЖД. (Замгендиректора РЖД) Иван Колесников за этим проектом следит, я с ним встречался буквально на прошлой неделе в Москве. Будем сейчас смотреть, что появится в инвестиционной программе РЖД. Что касается практической плоскости этого сегмента, на неё будем выходить в следующем году», — заявил Орлов.
Как отметил глава Екатеринбурга, работа по проекту наземного метро длительная, но уже сделаны серьёзные подвижки.
Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене вновь запустили «Дальневосточный экспресс». Он курсирует на Арбатско-Покровской линии.