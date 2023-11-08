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Собянин рассказал, как «Московское кино в школе» приобщает детей к киноискусству 

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Столичному проекту «Московское кино в школе» исполнилось пять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал, как «Московское кино в школе» приобщает детей к киноискусству 
  • Gettyimages.ru

По словам градоначальника, за это время свыше 180 тыс. школьников и студентов колледжей посмотрели более 65 отечественных фильмов. В их числе: «Пётр Первый», «Броненосец «Потёмкин», «Завтра была война», «В бой идут одни старики» и другие.

«Ребятам обязательно рассказывают, как создавалась картина. А после просмотра с ними обсуждают фильм педагоги и родители. Также проводят встречи с актёрами, режиссёрами, продюсерами, сценаристами, операторами и киноведами», — сообщил Собянин в своём Telegram-канале.

Режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко ранее заявил, что главными темами МРКФ в этом году стали русская культура и русский мир в целом.

В московских галереях до 16 декабря пройдут дни научного кино.

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