Собянин рассказал, как «Московское кино в школе» приобщает детей к киноискусству
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По словам градоначальника, за это время свыше 180 тыс. школьников и студентов колледжей посмотрели более 65 отечественных фильмов. В их числе: «Пётр Первый», «Броненосец «Потёмкин», «Завтра была война», «В бой идут одни старики» и другие.
«Ребятам обязательно рассказывают, как создавалась картина. А после просмотра с ними обсуждают фильм педагоги и родители. Также проводят встречи с актёрами, режиссёрами, продюсерами, сценаристами, операторами и киноведами», — сообщил Собянин в своём Telegram-канале.
Режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко ранее заявил, что главными темами МРКФ в этом году стали русская культура и русский мир в целом.
В московских галереях до 16 декабря пройдут дни научного кино.