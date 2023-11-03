Директор МРКФ Холенко рассказал о главных темах фестиваля
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«Русский культурный код — это приоритет духовного над материальным. У представителей русского мира всегда был приоритет коллективного над индивидуальным», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, в рамках фестиваля состоится конкурс сценариев «Русский мир — образ будущего».
«В нём приняли участие уже 45 сценаристов. Когда мы будем подводить итоги кинофестиваля 11 ноября, мы наградим и назовём победителей, в том числе и конкурса сценариев «Русский мир — образ будущего», — отметил Холенко.
Фестиваль проходит в Москве с 30 октября по 11 ноября.
Ранее сообщалось, что в московских галереях до 16 декабря пройдут дни научного кино.