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Директор МРКФ Холенко рассказал о главных темах фестиваля

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Режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко заявил, что главными темами МРКФ в этом году стали русская культура и русский мир в целом.
Директор МРКФ Холенко рассказал о главных темах фестиваля
  • Gettyimages.ru
  • © shironosov

«Русский культурный код — это приоритет духовного над материальным. У представителей русского мира всегда был приоритет коллективного над индивидуальным», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, в рамках фестиваля состоится конкурс сценариев «Русский мир — образ будущего».

«В нём приняли участие уже 45 сценаристов. Когда мы будем подводить итоги кинофестиваля 11 ноября, мы наградим и назовём победителей, в том числе и конкурса сценариев «Русский мир — образ будущего», — отметил Холенко.

Фестиваль проходит в Москве с 30 октября по 11 ноября.

Ранее сообщалось, что в московских галереях до 16 декабря пройдут дни научного кино.

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