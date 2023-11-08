Мужчина в Калининграде при задержании попытался съесть украденные деньги

Мужчина в Калининграде украл у продавца в кафе деньги, однако решил съесть их, когда женщина заперла его в помещении. Злоумышленник не смог полностью избавиться от банкнот и проглотил только пять тысяч рублей.

Как сообщает МВД, это произошло в конце октября. Жалоба поступила от продавца в одном из городских кафе.

Женщина заметила, что у неё пропали банкноты, быстро сориентировалась в ситуации и заперла входную дверь, а злоумышленник был задержан там сотрудниками ППС.

«Выяснилось, что продавец на короткое время вышла из зала, чем и воспользовался подозреваемый, похитив из оставленной без присмотра женской сумки 7 тыс. рублей. Когда мужчина понял, что не сможет выбраться из кафе, он спрятал часть денег за трубой в туалетной комнате, где их впоследствии обнаружили полицейские. Ещё 5 тыс. рублей мужчина съел», — рассказала пресс-служба полиции.

Оказалось, что это был неоднократно судимый 33-летний житель Калининграда. Возбуждено уголовное дело.