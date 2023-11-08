Мужчина в Калининграде при задержании попытался съесть украденные деньги
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Как сообщает МВД, это произошло в конце октября. Жалоба поступила от продавца в одном из городских кафе.
Женщина заметила, что у неё пропали банкноты, быстро сориентировалась в ситуации и заперла входную дверь, а злоумышленник был задержан там сотрудниками ППС.
«Выяснилось, что продавец на короткое время вышла из зала, чем и воспользовался подозреваемый, похитив из оставленной без присмотра женской сумки 7 тыс. рублей. Когда мужчина понял, что не сможет выбраться из кафе, он спрятал часть денег за трубой в туалетной комнате, где их впоследствии обнаружили полицейские. Ещё 5 тыс. рублей мужчина съел», — рассказала пресс-служба полиции.
Оказалось, что это был неоднократно судимый 33-летний житель Калининграда. Возбуждено уголовное дело.